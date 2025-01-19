"Манчестер Сіті" познущався з аутсайдера та повернувся до топ-4 АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" здобув розгромну перемогу над "Іпсвічем" у гостьовому матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Портмен Роуд" в Іпсвічі завершився з рахунком 0:6 .

Чинний чемпіон Англії ще в першому таймі тричі вразив ворота новачка елітного дивізіону. Дубль оформив Філ Фоден, відзначившись на 27-й і 42-й хвилинах. Ще один м'яч на 30-й хвилині забив Матео Ковачич.

Після перерви команда Хосепа Гвардіоли продовжила куражитися. На 49-й хвилині точного удару завдав Жеремі Доку, на 57-й забив Ерлінг Голанд, а остаточний рахунок гри на 69-й хвилині встановив Джеймс Макеті.

Огляд матчу "Іпсвіч" – "Манчестер Сіті"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Манчестер Сіті" (38 очок) вийшов на четверте місце в таблиці АПЛ, обійшовши "Ньюкасл" за додатковими показниками. "Іпсвіч" (16 пунктів) йде в зоні вильоту, на 18-й позиції.

У наступному турі "Манчестер Сіті" 25 січня прийме "Челсі". Того ж дня "Іпсвіч" на виїзді зійдеться з "Ліверпулем".

Читайте також:

"Реал" без Луніна здобув розгромну перемогу та захопив лідерство у чемпіонаті Іспанії (відео)

"Евертон" з Миколенком втримав перемогу над "Тоттенгемом" і віддалився від зони вильоту АПЛ (відео)

Галатасарай – Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги Європи