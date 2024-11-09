"Манчестер Сіті" програв четвертий матч поспіль і не зміг повернутися на вершину АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" на виїзді зазнав поразки від "Брайтона" в матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Зустріч завершилася з рахунком 2:1 .

"Городяни" вийшли вперед на 23-й хвилині – голом відзначився зірковий норвезький форвард Ерлінг Голанд.

Однак у другому таймі "чайки" здійснили камбек. На 78-й хвилині рахунок зрівняв Жуан Педро, а через п'ять хвилин Метт O'Райлі забив переможний м'яч.

Огляд матчу "Брайтон" – "Манчестер Сіті"

Для команди Хосепа Гвардіоли це четверта поразка поспіль у всіх турнірах. Раніше "небесно-блакитні" вилетіли від "Тоттенгема" (1:2) з Кубка англійської ліги, поступилися "Борнмуту" (1:2) в АПЛ та розгромно програли "Спортингу" (1:4) в Лізі чемпіонів.

Таким чином, "Манчестер Сіті" не скористався можливістю повернути собі лідерство в АПЛ. Чинний чемпіон Англії з 23 очками залишається на другому місці та на два бали відстає від лідера "Ліверпуля", який має матч у запасі. "Брайтон" (19 пунктів) піднявся на четверту позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії, який відбудеться вже після міжнародної паузи, "Манчестер Сіті" 23 листопада прийме "Тоттенгем", а "Брайтон" того ж дня у гостях зустрінеться з "Борнмутом" українського захисника Іллі Забарного.

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