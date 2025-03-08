"Манчестер Сіті" програв головній сенсації сезону АПЛ і ризикує випасти із зони ЛЧ (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли зазнала поразки від "Ноттінгема".
"Манчестер Сіті" на виїзді поступився "Ноттінгему" в матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сіті Граунд" у місті Ноттінгем завершився з рахунком 1:0.
Єдиний гол "лісники" забили наприкінці другого тайму. На 83-й хвилині результативного удару завдав Каллум Хадсон-Одої.
Огляд матчу "Ноттінгем" – "Манчестер Сіті"
Буде додано незабаром.
"Манчестер Сіті" з 47 очками залишився на четвертому місці в АПЛ і ризикує випасти із зони Ліги чемпіонів після того "Челсі" (46 балів) 9 березня зіграє з "Лестером".
Своєю чергою, "Ноттінгем" (51 пункт) перебуває на третій позиції та підтверджує звання головної сенсації нинішнього сезону АПЛ.
У наступному турі "городяни" приймуть "Брайтон", а "лісники" у гостях зійдуться з "Іпсвічем". Обидва матчі відбудуться 15 березня.
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