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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Манчестер Сіті — ПСЖ: букмекери зробили прогноз на матч Ліги чемпіонів

Англійський та французький гранди зустрінуться в Манчестері.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Манчестер Сіті" — ПСЖ

"Манчестер Сіті" — ПСЖ / © Associated Press

У середу, 14 жовтня, "Манчестер Сіті" прийме ПСЖ у матчі другого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першому турі найпрестижнішого єврокубка "Манчестер Сіті" обіграв португальський "Порту" (2:0), а ПСЖ розтрощив братиславський "Слован" (6:1).

Прогноз букмекерів на матч Манчестер Сіті — ПСЖ

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають англійський клуб. На перемогу "городян" можна поставити з коефіцієнтом 2,15. Нічия — 3,96. Виграш парижан — 2,92.

Перед очною зустріччю у Лізі чемпіонів обидва клуби виграли свої матчі в національних першостях: "Манчестер Сіті" розгромив "Ліверпуль" (3:0), а ПСЖ з українським захисником Іллею Забарним переміг "Ле-Ман" (3:1).

Наразі "Манчестер Сіті" з 18 очками одноосібно очолює турнірну таблицю АПЛ. Підопічні Енцо Марески виграли всі шість матчів у поточному розіграші чемпіонату Англії і на три бали випереджають найближчого переслідувача "Арсенал".

ПСЖ з 11 очками після шести турів посідає шосте місце у чемпіонаті Франції. Відставання підопічних Луїса Енріке від лідера "Монако" складає всього три бали.

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що АПЛ офіційно визнала "Манчестер Сіті" винним у фінансових порушеннях. Клуб вже оголосив, що подав апеляцію на це рішення.

Нагадаємо, ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. У фіналі минулого розіграшу турніру французький клуб в серії пенальті здолав лондонський "Арсенал" і вдруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубок.

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