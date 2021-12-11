"Манчестер Сіті" разом із Зінченком у більшості обіграв "Вулвергемптон"

"Містяни" одержали чергову перемогу в чемпіонаті Англії.

В рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" приймав на своєму полі "Вулвергемптон" та добився мінімальної перемоги - 1:0.

Єдиний гол поєдинку забив на 61-й хвилині Рахім Стерлінг, реалізувавши пенальті.

Зазначимо, що з початку другого тайму гості грали у меншості - Рауля Хіменеса було видалено за другу жовту.

В цьому поєдинку взяв участь український хавбек "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко.

Завдяки цій перемозі "Манчестер Сіті" з відривом лідирує в турнірній таблиці АПЛ, маючи 38 очків у активі. "Ліверпуль" відстає від "містян" на 4 очка.

Переможений "Вулвергемптон" займає восьму позицію з 21 очком.

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