Манчестер Сіті – Реал: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Феєричний перший поєдинок між "вершковими" та "городянами" завершився внічию 3:3.

У середу, 17 квітня, "Манчестер Сіті" на своєму полі зіграє проти мадридського "Реала" українського голкіпера Андрія Луніна в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У надзвичайно видовищній першій грі в Мадриді "вершкові" та "городяни" не визначили переможця (3:3).

Де дивитися матч Манчестер Сіті – Реал

На території України поєдинок-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" та "Реалом" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Манчестер Сіті" – "Реал".

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Сіті – Реал

Абсолютним фаворитом поєдинку букмекери вважають англійський клуб. На перемогу підопічних Хосепа Гвардіоли в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 1,72. Нічия – 4,40. Виграш мадридців – 5,10.

Аналогічно, вище оцінюються шанси "городян" на успіх за підсумками двоматчевого протистояння – 1,39. Прохід команди Карло Анчелотті до півфіналу – 3,25.

Зазначимо, що в півфіналі Ліги чемпіонів переможцець пари "Реал" – "Манчестер Сіті" зустрінеться з тріумфатором протистояння "Арсенал" – "Баварія".

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