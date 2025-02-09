Манчестер Сіті – Реал Мадрид: де дивитися і ставки букмекерів на матч плейоф Ліги чемпіонів

Поєдинок між чинними чемпіонами Англії та Іспанії відбудеться 11 лютого у Манчестері.

У вівторок, 11 лютого, "Манчестер Сіті" прийматиме мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в першому матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Чинні чемпіони Англії та Іспанії зіграють на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Городяни" з 11 очками посіли 22-те місце у підсумковій загальній турнірній таблиці основного раунду найпрестижнішого єврокубка, вирвавши путівку до плейоф завдяки вольовій перемозі над "Брюгге" (3:1) в останньому турі.

"Вершкові" з 15 балами фінішували на 11-й позиції. У заключному турі основної стадії "Королівський клуб" розбив "Брест" (3:0), але цього виявилося замало для того, щоб увійти до топ-8 і напряму пробитися до 1/8 фіналу.

Де дивитися матч Манчестер Сіті – Реал Мадрид

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Прогнози букмекерів на матч Манчестер Сіті – Реал Мадрид

Незначним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають англійський клуб. На перемогу підопічних Хосепа Гвардіоли можна поставити з коефіцієнтом 2,32. Нічия – 3,80. Виграш команли Карло Анчелотті – 2,91.

Однак у двоматчевій дуелі аналітики віддають перевагу вже іспанському гранду. На прохід "Реала" до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,72. Підсумковий успіх "Манчестер Сіті" оцінений коефіцієнтом 2,12.

Матч-відповідь між "Реалом" і "Манчестер Сіті" відбудеться у середу, 19 лютого, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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