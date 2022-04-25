Манчестер Сіті - Реал Мадрид: де дивитися та ставки букмекерів на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті - Реал Мадрид: де дивитися та ставки букмекерів на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 26 квітня, відбудеться перший півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" та мадридським "Реалом".

Перша частина двоматчевої дуелі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між англійським та іспанським грандами відбудеться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Початок матчу - о 22:00 за київським часом.

Цікаво, що в складі обох клубів виступають українці. "Городян" представляє Олександр Зінченко, якого керманич клубу Хосеп Гвардіола використовує зазвичай на позиції лівого захисника. А кольори мадридців захищає український воротар Андрій Лунін, який, щоправда, позбавлений ігрової практики.

Де дивитися матч Манчестер Сіті - Реал Мадрид

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Сіті - Реал Мадрид

Фаворитом першого поєдинку між "городянами" та "вершковими" є команда Гвардіоли. На перемогу Зінченка і Ко можна поставити з коефіцієнтом 1,52. Нічия - 4,65. Тріумф підопічних Карло Анчелотті оцінюється в 6,50.

На прохід "небесно-блакитних" до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,32. На підсумковий успіх "Королівського клубу" - 3,55.

Матч-відповідь між "Манчестер Сіті" та "Реалом" буде зіграний у середу, 4 травня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

Нагадаємо, УЄФА скасував правило виїзного голу у всіх клубних турнірах, починаючи від сезону 2021/22.

У чвертьфіналі "Манчестер Сіті" пройшов інший мадридський клуб - "Атлетіко". Підопічні Гвардіоли мінімально перемогли вдома (1:0) та розписали безгольову нічию на виїзді (0:0).

"Реал" в 1/4 фіналу вибив з турніру "Челсі". У Лондоні мадридці перемогли 1:3 завдяки хет-трику Каріма Бензема, а в столиці Іспанії "вершкові" поступилися 2:3, що не завадило їм вийти до півфіналу.

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