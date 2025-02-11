Манчестер Сіті – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу плейоф Ліги чемпіонів

Стежте за першим поєдинком 1/16 фіналу найпрестижнішого єврокубка між чемпіонами Англії та Іспанії.

У вівторок, 11 лютого, "Манчестер Сіті" зустрінеться з мадридським "Реалом" українського голкіпера Андрія Луніна в першому матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок між чиннмичемпіонами Англії та Іспанії відбудеться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Городяни" з 11 очками посіли 22-те місце у підсумковій загальній турнірній таблиці основного раунду найпрестижнішого єврокубка, вирвавши путівку до плейоф завдяки вольовій перемозі над "Брюгге" (3:1) в останньому турі.

"Вершкові" з 15 балами фінішували на 11-й позиції. У заключному турі основної стадії "Королівський клуб" розбив "Брест" (3:0), але цього виявилося замало для того, щоб увійти до топ-8 і напряму пробитися до 1/8 фіналу.

Матч-відповідь між "Реалом" і "Манчестер Сіті" відбудеться у середу, 19 лютого, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Манчестер Сіті" – "Реал" Мадрид.