Манчестер Сіті — Реал Мадрид: де і коли дивитися матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Перша гра між командами в Мадриді завершилася розгромною перемогою "вершкових".

"Реал" Мадрид — "Манчестер Сіті" / © Associated Press

У вівторок, 17 березня, "Манчестер Сіті" прийме мадридський "Реал" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перша зустріч між командами відбулася 11 березня в Мадриді й завершилася розгромною перемогою "вершкових" (3:0).

Де дивитися матч Манчестер Сіті — Реал Мадрид

В Україні поєдинок "Манчестер Сіті" — "Реал" Мадрид у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Аталанта" (Італія) — "Баварія" (Німеччина). У першій грі мюнхенці розгромили "бергамасків" з рахунком 6:1.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

