Манчестер Сіті — Реал Мадрид: прогноз букмекерів на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Реал" Мадрид — "Манчестер Сіті"

У вівторок, 17 березня, "Манчестер Сіті" прийме мадридський "Реал" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Перша зустріч між командами відбулася 11 березня в Мадриді й завершилася розгромною перемогою "вершкових" (3:0).

Прогноз букмекерів на матч Манчестер Сіті — Реал Мадрид

Букмекери вважають фаворитом прийдешнього матчу "Манчестер Сіті". На перемогу підопічних Хосепа Гвардіоли можна поставити з коефіцієнтом 1,50. Нічия — 4,75. Виграш "Реала" — 5,50.

Водночас у двоматчевій дуелі аналітики безсумнівно віддають перевагу підопічним Альваро Арбелоа. На вихід "Королівського клубу" до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,14. Прохід "городян" до наступної стадії — 5,00.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Аталанта" (Італія) — "Баварія" (Німеччина). У першій грі мюнхенці розгромили "бергамасків" з рахунком 6:1.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.