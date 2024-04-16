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Манчестер Сіті – Реал: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті – Реал: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Реал" Мадрид – "Манчестер Сіті" / Фото: Associated Press

Текстовий репортаж вирішального поєдинку між "городянами" та "вершковими".

У середу, 17 квітня, відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" та мадридським "Реалом" українського голкіпера Андрія Луніна.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У результативній першій зустрічі в Мадриді "вершкові" та "городяни" не визначили переможця (3:3).

У півфіналі переможець пари "Реал" – "Манчестер Сіті" зустрінеться з тріумфатором протистояння  "Арсенал" – "Баварія".

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку "Манчестер Сіті" – "Реал".

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