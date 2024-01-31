"Манчестер Сіті" розбив аутсайдера та повернувся на друге місце в АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" вдома переміг "Бернлі" в матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 3:1 .

У першому таймі "городяни" двічі вразили ворота суперника – дубль оформив Хуліан Альварес, відзначившись на 16-й і 22-й хвилинах. Асистували аргентинському форварду Матеус Нуньєс і Кевін Де Брейне.

На самому старті другого тайму рахунок став розгромним – Родрі після передачі Філа Фодена відправив третій м'яч до сітки воріт гостей.

Команда Венсана Компані змогла відповісти лише голом престижу наприкінці зустрічі – на 90+3-й хвилині підсумок поєдинку підбив Амін Аль-Дахіль.

Зазначимо, що на 71-й хвилині вперше після травми на поле вийшов Ерлінг Голанд – норвезький нападник "городян" замінив Де Брейне.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Бернлі"

Буде додано незабаром.

Перемога дозволила "Манчестер Сіті" (46 очок) повернутися на другу позицію в АПЛ, обійшовши "Арсенал" українця Олександра Зінченка. "Бернлі" (12 балів) йде в зоні вильоту на передостанньому, 19-му місці.

У наступному турі "Манчестер Сіті" 5 лютого на виїзді зіграє проти "Брентфорда" українця Єгора Ярмолюка, а "Бернлі" 3 лютого прийматиме "Фулгем".

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