"Манчестер Сіті" розбив "вовків" та очолив турнірну таблицю АПЛ

У суботу, 17 вересня, в рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23 "Манчестер Сіті" на виїзді здолав "Вулвергемптон".

"Манчестер Сіті" у гостьовому матчі АПЛ без проблем переміг "Вулвергемптон". Матч завершився з рахунком 3:0 .

Гості відкрили рахунок вже на першій хвилині – відзначився Джек Гріліш. Згодом Ерлінг Голанд подвоїв перевагу "містян"

Ще до перерви "Вулвергемптон" залишився у меншості – за фол на Гріліші був вилучений Нейтан Коллінз.

У другому таймі Філ Фоден з передачі Кевіна Де Брюйне довів рахунок до розгромного.

"Манчестер Сіті" набрав 17 очок та вийшов у лідери турнірної таблиці АПЛ. "Вулвергемптон" перебуває на 16-му місці.

У наступному турі "містяни" вдома зустрінуться з "Манчестер Юнайтед", а "вовки" на виїзді протистоятимуть "Вест Гему".

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