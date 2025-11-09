"Манчестер Сіті" розбив "Ліверпуль" у центральному матчі 11-го туру АПЛ

"Манчестер Сіті" / © Associated Press

"Манчестер Сіті" вдома розгромив "Ліверпуль" у центральному матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 3:0 .

Господарі поля могли відкривати рахунок уже на 13-й хвилині зустрічі, але голкіпер мерсисайдців Гіоргі Мамардашвілі взяв удар Ерлінга Голанда з пенальті.

На 29-й хвилині Голанд реабілітувався та відкрив рахунок, головою замкнувши подачу Матеуса Нунеса з правого флангу.

На 38-й хвилині підопічні Арне Слота мали шанс відігратися, але гол Вірджила Ван Дейка було скасовано, бо Ендрю Робертсон перебував в офсайді та заважав воротарю "небесно-блакитних" Джанлуїджі Доннаруммі.

У компенсований до першого тайму час "городяни" подвоїли свою перевагу в рахунку – на 45+3-й хвилині Ніко Гонсалес пробив здалеку, а м'яч після рикошету опинився у воротах "червоних".

У другому таймі підопічні Хосепа Гвардіоли, для якого цей матч став 1000-м у його тренерській кар'єрі, довели справу до розгрому – на 63-й хвилині точним обвідним ударом у дальній кут відзначився Жеремі Доку.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Ліверпуль"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" (22 очки) вийшов на друге місце в АПЛ і скоротив відставання від лідера "Арсенала" до 4 балів.

"Ліверпуль" (18 пунктів) опустився на восьму сходинку. Мерсисайдський клуб, який є чинним чемпіоном Англії, програв п'ять з шести останніх матчів у АПЛ.

У наступному турі "Манчестер Сіті" на виїзді зіграє з "Ньюкаслом", а "Ліверпуль" прийме "Ноттінгем". Обидва матчі відбудуться 22 листопада.