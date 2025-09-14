ТСН у соціальних мережах

Проспорт
287
1 хв

"Манчестер Сіті" розбив "Манчестер Юнайтед" у центральному матчі 4-го туру АПЛ

Дублем у манкуніанському дербі відзначився Ерлінг Голанд.

Максим Приходько
Ерлінг Голанд

Ерлінг Голанд / © Associated Press

"Манчестер Сіті" вдома розбив "Манчестер Юнайтед" у центральному матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 3:0.

"Городяни" відкрили рахунок на 18-й хвилині зустрічі – відзначився Філ Фоден.

У другому таймі команда Хосепа Гвардіоли розвинула свій успіх і довела справу до розгрому – дубль оформив Ерлінг Голанд, забивши на 53-й і 68-й хвилинах.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед"

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" (6 очок) піднявся восьме місце в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" (4 бали) посідає 14-ту позицію.

У наступному турі "небесно-блакитні" 21 вересня на виїзді позмагаються з "Арсеналом", а "червоні дияволи" днем раніше приймуть "Челсі".

Перед цим "Манчестер Сіті" 18 вересня на своєму полі зіграє з "Наполі" в матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів.

287
