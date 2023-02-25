"Манчестер Сіті" розгромив "Борнмут" без Забарного і продовжив переслідувати "Арсенал" в АПЛ

"Манчестер Сіті" на виїзді розбив "Борнмут" у матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 1:4 .

"Городяни" забезпечили собі перемогу ще в першому таймі, тричі вразивши ворота господарів – відзначилися Хуліан Альварес, Ерлінг Голанд і Філ Фоден.

Після перерви захисник "вишень" Кріс Мефам зрізав м'яч у власні ворота. Наприкінці зустрічі "Борнмут" забив гол престижу – влучний удар заніс до свого активу Хефферсон Лерма.

Український захисник "Борнмута" Ілля Забарний пропустив матч через травму.

"Манчестер Сіті" (55 очок) залишився на другому місці в АПЛ і продовжує переслідувати лідера чемпіонату – "Арсенал" українця Олександра Зінченка, який має на два бали більше та гру в запасі. "Борнмут" (21 пункт) перебуває в зоні вильоту на 19-й позиції.

У наступному турі підопічні Хосепа Гвардіоли 4 березня приймуть "Ньюкасл". Того ж дня "вишні" на виїзді зіграють з "Арсеналом".

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