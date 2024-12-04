"Манчестер Сіті" розгромною перемогою перервав свою серію з чотирьох поразок поспіль в АПЛ

"Манчестер Сіті" розгромив "Ноттінгем" у домашньому матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 3:0 .

Ще в першому таймі "городяни" двічі вразили ворота гостей – на 8-й хвилині рахунок відкрив Бернарду Сілва, а на 31-й перевагу своєї команди подвоїв Кевін Де Брейне.

Після перерви підопічні Хосепа Гвардіоли довели справу до розгрому – на 57-й хвилині відзначився Жеремі Доку.

Таким чином, "небесно-блакитні" перервали свою серію з чотирьох поразок поспіль в АПЛ. Раніше чинний чемпіон Англії програв "Борнмуту" (1:2), "Брайтону" (1:2), "Тоттенгему" (0:4) та "Ліверпулю" (0:2).

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" (26 очок) посідає третє місце в АПЛ. "Ноттінгем" (22 бали) йде на шостій позиції.

У наступному турі "Манчестер Сіті" на виїзді зійдеться з "Крістал Пелас", а "Ноттінгем" завітає у гості до "Манчестер Юнайтед". Обидва матчі відбудуться 7 грудня.

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