"Манчестер Сіті" розгромною перемогою вийшов до фіналу Клубного чемпіонату світу

Англійський "Манчестер Сіті" став другим фіналістом Клубного чемпіонату світу з футболу-2023, який триває у Саудівській Аравії. У півфіналі "городяни" розбили японський клуб "Урава Ред Даймондс" ( 0:3 ).

Підопічні Хосепа Гвардіоли вийшли вперед наприкінці першого тайму – на 45+1-й хвилині автоголом відзначився норвезький захисник японської команди Маріус Хейбротен.

Після перерви чинний переможець Ліги чемпіонів УЄФА довів свою перевагу в класі над тріумфатором азійської Ліги чемпіонів. На 52-й хвилині гол забив Матео Ковачич, а ще через сім хвилин Бернарду Сілва зробив рахунок розгромним.

Огляд матчу "Урава Ред Даймондс" – "Манчестер Сіті"

Буде додано незабаром.

У фіналі Клубного чемпіонату світу "небесно-блакитні" поміряються силами з бразильським "Флуміненсе", який у першому півфіналі переміг єгипетський "Аль-Ахлі" з рахунком 2:0. Фінальний матч турніру відбудеться у п'ятницю, 22 грудня. Початок – о 20:00 за київським часом.

Того ж дня "Аль-Ахлі" і "Урава Ред Даймондс" зіграють у поєдинку за третє місце. Стартовий свисток пролунає о 16:30 за київським часом.

Додамо, що нинішній Клубний чемпіонат світу стане останнім у такому форматі. Від 2025 року турнір проводитимуть раз на чотири роки, а кількість учасників зросте до 32 команд. Наступний Клубний чемпіонат світу відбудеться від 15 червня до 13 липня 2025 року в США.

Чинним переможцем Клубного чемпіонату світу є мадридський "Реал", який у фіналі минулого розіграшу турніру обіграв саудівський "Аль-Хіляль" (5:3). Тоді ворота "вершкових" захищав Андрій Лунін. Він став першим українцем, який зіграв на КЧС з футболу та першим в історії нашої держави володарем цього трофею.

"Реал" є рекордсменом за кількістю перемог на Клубному чемпіонаті світу. Мадридський гранд вигравав цей турнір п'ять разів (2014, 2016, 2017, 2018, 2022).

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