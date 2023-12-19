Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Манчестер Сіті" розгромною перемогою вийшов до фіналу Клубного чемпіонату світу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
245
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Манчестер Сіті" розгромною перемогою вийшов до фіналу Клубного чемпіонату світу

"Манчестер Сіті" / Фото: Associated Press

Команда Гвардіоли розбіралася з тріумфатором азійської Ліги чемпіонів.

Англійський "Манчестер Сіті" став другим фіналістом Клубного чемпіонату світу з футболу-2023, який триває у Саудівській Аравії. У півфіналі "городяни" розбили японський клуб "Урава Ред Даймондс" (0:3).

Підопічні Хосепа Гвардіоли вийшли вперед наприкінці першого тайму – на 45+1-й хвилині автоголом відзначився норвезький захисник японської команди Маріус Хейбротен.

Після перерви чинний переможець Ліги чемпіонів УЄФА довів свою перевагу в класі над тріумфатором азійської Ліги чемпіонів. На 52-й хвилині гол забив Матео Ковачич, а ще через сім хвилин Бернарду Сілва зробив рахунок розгромним.

Огляд матчу "Урава Ред Даймондс" – "Манчестер Сіті"

Буде додано незабаром.

У фіналі Клубного чемпіонату світу "небесно-блакитні" поміряються силами з бразильським "Флуміненсе", який у першому півфіналі переміг єгипетський "Аль-Ахлі" з рахунком 2:0. Фінальний матч турніру відбудеться у п'ятницю, 22 грудня. Початок – о 20:00 за київським часом.

Того ж дня "Аль-Ахлі" і "Урава Ред Даймондс" зіграють у поєдинку за третє місце. Стартовий свисток пролунає о 16:30 за київським часом.

Додамо, що нинішній Клубний чемпіонат світу стане останнім у такому форматі. Від 2025 року турнір проводитимуть раз на чотири роки, а кількість учасників зросте до 32 команд. Наступний Клубний чемпіонат світу відбудеться від 15 червня до 13 липня 2025 року в США.

Чинним переможцем Клубного чемпіонату світу є мадридський "Реал", який у фіналі минулого розіграшу турніру обіграв саудівський "Аль-Хіляль" (5:3). Тоді ворота "вершкових" захищав Андрій Лунін. Він став першим українцем, який зіграв на КЧС з футболу та першим в історії нашої держави володарем цього трофею.

"Реал" є рекордсменом за кількістю перемог на Клубному чемпіонаті світу. Мадридський гранд вигравав цей турнір п'ять разів (2014, 2016, 2017, 2018, 2022).

Читайте також:

Тренер "Жирони" прокоментував дубль Довбика "Алавесу" та лідерство своєї команди в Ла Лізі

Скопіював відомого супергероя: святкування Довбиком забитого м'яча завірусилося у соцмережах (відео)

"Жирона" з дублем Довбика, але без Циганкова розгромом повернулася на вершину Ла Ліги (відео)

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
245
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація