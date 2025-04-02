"Манчестер Сіті" розібрався з "Лестером" і піднявся до топ-4 АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" – "Лестер" / © Associated Press

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"Манчестер Сіті" переміг "Лестер" у домашньому матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершилася з рахунком 2:0 .

Обидва голи підопічні Хосепа Гвардіоли забили в першому таймі. Уже на 2-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив Джек Гріліш.

На 29-й хвилині перевагу "городян" подвоїв Омар Мармуш. "Лисиці" нічим відповісти не зуміли.

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Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Лестер"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" (51 очко) піднявся на четверте місце в АПЛ. "Лестер" з 17 балами залишився на передостанній, 19-й сходинці.

У наступному турі АПЛ "небесно-блакитні" 6 квітня на виїзді зіграють з "Манчестер Юнайтед", а "лисиці" днем пізніше приймуть "Ньюкасл".