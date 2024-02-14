"Манчестер Сіті" розібрався із суперником та наблизився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Манчестер Сіті" переміг "Копенгаген" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Паркен" у Копенгагені завершився з рахунком 1:3 .

"Городяни" вийшли вперед уже на 10-й хвилині гри – Кевін Де Брейне відзначився після передачі Філа Фодена.

На 34-й хвилині господарі відігралися – воротар англійського клубу Едесон віддав неточну передачу на свого захисника, чим моментально скористалася данська команда. Результативного удару з-за меж штрафного завдав Магнус Маттсон.

Утім, перед перервою підопічні Хосепа Гвардіоли повернули собі перевагу в рахунку – Бернарду Сілва забив з подачі Де Брейне.

У другому таймі "небесно-блакитні" намагалися збільшити свій гандикап і досягли цієї мети вже в компенсований час. На 90+2-й хвилині Де Брейне асистував Фодену, який встановив остаточний рахунок поєдинку.

Огляд матчу "Копенгаген" – "Манчестер Сіті"

Матч-відповідь між "Манчестер Сіті" та "Копенгагеном" відбудеться 6 березня в Англії.

Нагадаємо, жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 15 березня.

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