"Манчестер Сіті" розібрався з "Ньюкаслом" і наблизився до "Арсенала" в АПЛ

Підопічні Хосепа Гвардіоли наразі відстають від Зінченка і Ко на два очки.

"Манчестер Сіті" переміг "Ньюкасл" у домашньому матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 2:0 .

Команда Хосепа Гвардіоли вийшла вперед на 15-й хвилині зусиллями Філа Фодена, якому асистував Родрі.

У другому таймі "городяни" закріпили свій успіх – на 67-й хвилині крапку в поєдинку поставив Бернарду Сілва після передачі від Ерлінга Голанда.

"Манчестер Сіті" (58 очок) продовжує посідати друге місце в АПЛ. Відставання "небесно-блакитних" від лідера чемпіонату – "Арсенала" українця Олександра Зінченка – скоротилося до двох балів. "Каноніри" сьогодні зіграють із "Борнмутом". "Ньюкасл" (41 пункт) йде на п'ятій позиції.

У наступному турі команда Гвардіоли 11 березня зіграє з "Крістал Пелас". Днем пізніше "сороки" приймуть "Вулвергемптон".

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