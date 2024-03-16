"Манчестер Сіті" розібрався з "Ньюкаслом" і вийшов до півфіналу Кубка Англії (відео)

"Манчестер Сіті" на своєму полі впевнено обіграв "Ньюкасл" у матчі 1/4 фіналу Кубка Англії. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 2:0 .

Обива голи команда Хосепа Гвардіоли забила ще до перерви. Дубль оформив португальський півзахисник Бернарду Сілва. На 13-й хвилині йому асистував Родрі, а на 31-й результативну передачу віддав Рубен Діаш.

У другому таймі уболівальники голів не побачили. "Городяни" без проблем довели справу до перемоги та продовжать захищати звання чинного володаря трофею. Торік команда Гвардіоли у фіналі турніру перемогла "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Ньюкасл"

Раніше до 1/2 фіналу Кубка Англії пройшов представник Чемпіоншипу "Ковентрі", який здолав "Вулвергемптон" (3:2).

Ще два півфіналісти визначаться у поєдинках "Челсі" – "Лестер" і "Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль", які відбудуться в неділю, 17 березня.

Наступний матч "Манчестер Сіті" проведе 31 березня, коли після міжнародної паузи в АПЛ прийме "Арсенал" українця Олександра Зінченка. Днем раніше "Ньюкасл" вдома зустрінеться з "Вест Гемом" у чемпіонаті Англії.

Нагадаємо, напередодні "Манчестер Сіті" дізнався свого суперника в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. "Небесно-блакитні" зіграють проти мадридського "Реала" українського голкіпера Андрія Луніна.

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