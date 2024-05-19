"Манчестер Сіті" розібрався з "Вест Гемом" та виграв в "Арсенала" боротьбу за титул АПЛ (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли вчетверте поспіль стала чемпіоном Англії.
"Манчестер Сіті" став чемпіоном Англії сезону-2023/24. У матчі заключного, 38-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "городяни" на своєму полі обіграли "Вест Гем" з рахунком 3:1.
Для завоювання титулу команді Хосепа Гвардіоли достатньог було в останньому турі перемогти "молотобійців" й тоді можна було взагалі не дивитися на результат паралельного поєдинку між "Арсеналом" та "Евертоном".
Із цим завданням "городяни" чудово впоралися. У першому таймі дубль оформив Філ Фоден, відзначившись на 2-й та 18-й хвилинах.
Перед перервою Мохаммед Кудус скоротив відставання гостей, але на 59-й хвилині Родрі забив третій м'яч "небесно-блакитних".
Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Вест Гем"
Буде додано незабаром.
Таким чином, "Манчестер Сіті" вчетверте поспіль став переможцем АПЛ. Це рекордне досягнення, яке раніше нікому не підкорювалося.
Зазначимо, що втрата очок "городянами" в цьому матчі зробила б чемпіоном "Арсенал" Олександра Зінченка, який в "українському дербі" на власному полі обіграв "Евертон" Віталія Миколенка з рахунком 2:1.
У підсумковій турнірній таблиці АПЛ команда Гвардіоли випередила підопічних Мікеля Артети на два бали. "Вест Гем" завершив сезон АПЛ на дев'ятій позиції.
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