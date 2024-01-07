"Манчестер Сіті" розніс суперника в Кубку Англії – Де Брейне асистом повернувся після травми (відео)

"Манчестер Сіті" розгромив "Хаддерсфілд" у матчі 1/32 фіналу Кубка Англії. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 5:0 .

У першому таймі "городяни" створили собі комфортний гандикап зусиллями Філа Фодена та Хуліана Альвареса, які відзначилися голами на 33-й і 37-й хвилинах відповідно.

Після перерви команда Хосепа Гвардіоли довела справу до розгрому. На 58-й хвилині у воротах гостей розписався Оскар Бобб, а на 65-й хвилині Фоден забив свій другий м'яч, таким чином оформивши дубль.

Крапку в цій грі на 74-й хвилині поставив Жеремі Доку після передачі Кевіна Де Брейне – обидва футболісти лише нещодавно відновилися після травм і вийшли на заміну в другому таймі.

Варто зазначити, що для Де Брейне це був перший матч від літа минулого року. Бельгійський півзахисник не грав відтоді, як отримав пошкодження 11 серпня в матчі АПЛ проти "Бернлі".

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Хаддерсфілд"

Нагадаємо, саме "Манчестер Сіті" є чинним володарем Кубка Англії. Торік команда Гвардіоли у фіналі перемогла "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.

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