"Манчестер Сіті" розтрощив "Флуміненсе" і став переможцем Клубного чемпіонату світу (відео)

"Городяни" вперше брали участь у цьому турнірі та їдуть додому з трофеєм.

Англійський "Манчестер Сіті" став переможцем Клубного чемпіонату світу з футболу-2023. У фіналі турніру, який відбувався у Саудівській Аравії, команда Хосепа Гвардіоли розбила бразильський "Флуміненсе" з рахунком 4:0 .

Уже на першій хвилині фінального матчу "городяни" відкрили рахунок – Хуліан Альварес добив м'яч у порожні ворота після того, як Нейтан Аке дальнім ударом влучив у ліву стійку.

На 27-й хвилині європейський клуб подвоїв свою перевагу – після прострілу Філа Фодена з лівого флангу м'яч у власні ворота зрізав захисник "Флуміненсе" Ніньйо.

У другому таймі "небесно-блакитні" довели справу до розгрому. На 72-й хвилині Фоден з близької відстані замкнув простріл Альвареса з лівого флангу.

А остаточний рахунок у фіналі на 88-й хвилині встановив Альварес, який оформив дубль.

Зазначимо, що головний бомбардир манчестерського клубу Ерлінг Голанд не зіграв на Клубному чемпіонаті світу через пошкодження. Також через травми турнір пропустили інші два важливі футболісти "городян" – Кевін де Брейне та Жеремі Доку.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Флуміненсе"

Для "Манчестер Сіті" це перший тріумф на Клубному чемпіонаті світу, де "городяни" брали участь також вперше. Минулого сезону підопічні Гвардіоли виграли Лігу чемпіонів.

Додамо, що нинішній Клубний чемпіонат світу став останнім у такому форматі. Від 2025 року турнір проводитимуть раз на чотири роки, а кількість учасників зросте до 32 команд. Наступний Клубний чемпіонат світу відбудеться від 15 червня до 13 липня 2025 року в США.

Нагадаємо, рекордсменом за кількістю перемог на Клубному чемпіонаті світу є мадридський "Реал", який вигравав цей турнір п'ять разів (2014, 2016, 2017, 2018, 2022).

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