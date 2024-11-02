"Манчестер Сіті" сенсаційно програв "Борнмуту" із Забарним, втративши лідерство в АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" на виїзді поступився "Борнмуту" українського захисника Іллі Забарного в матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Віталіті" у Борнмуті завершився з рахунком 2:1 .

Уже на 9-й хвилині зустрічі господарів вивів уперед Антуан Семеніо. У другому таймі "вишні" подвоїли свою перевагу в рахунку – на 64-й хвилині голом відзначився Еванілсон.

На 82-й хвилині Йошко Гвардіол скоротив відставання "городян", подарувавши їм надію на порятунок, але уникнути поразки чинним чемпіонам Англії не вдалося.

Зазначимо, що Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута" та відіграв повний матч.

Огляд матчу "Борнмут" – "Манчестер Сіті"

Буде додано незабаром.