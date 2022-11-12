"Манчестер Сіті" сенсаційно програв команді 18-річного українця – Зінченко і Ко залишилися на вершині АПЛ

Команда Хосепа Гвардіоли на рідному стадіоні несподівано зазнала поразки від "Брентфорда".

"Манчестер Сіті" вдома поступився "Брентфорду" в стартовому матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги – 1:2 .

На 16-й хвилині гості шокували "городян", вийшовши вперед. Гол записав до свого активу Айвен Тоні.

Перед перервою підопічні Хосепа Гвардіоли відновили рівновагу. Забитим м'ячем відзначився Філ Фоден.

У другому таймі "небесно-блакитні" володіли перевагою, але забити вдруге так і не зуміли. Водночас "бджоли" на 90+8-й хвилині скористалися своїм шансом і вирвали перемогу – Тоні оформив дубль.

Зазначимо, що в заявці "Брентфорда" на матч проти "Манчестер Сіті" опинився 18-річний український півзахисник Єгор Ярмолюк. Наш співвітчизник провів весь поєдинок на лавці для запасних.

"Манчестер Сіті" з 32 очками залишився на другому місці в АПЛ, не зумівши посунути "Арсенал" іншого українця Олександра Зінченка з першої сходинки. У "канонірів" 34 бали та зіграно на один матч менше, ніж у манчестерського клубу. "Брентфорд" з 19 пунктами піднявся на 10-ту позицію.

Поєдинки 17-го туру АПЛ відбудуться вже після Чемпіонату світу в Катарі. "Городяни" 28 грудня на виїзді зіграють з "Лідсом", а команда Ярмолюка 26 грудня прийматиме "Тоттенгем".

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