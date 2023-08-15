Манчестер Сіті – Севілья: де дивитися і ставки букмекерів на матч за Суперкубок УЄФА

Англійський та іспанський клуби розіграють перший трофей нового євросезону.

У середу, 16 серпня, "Манчестер Сіті" та "Севілья" зійдуться в матчі за Суперкубок УЄФА.

Традиційний поєдинок між переможцями Ліги чемпіонів та Ліги Європи повинен був відбутися в Казані (Росія), але державу-терористку позбавили права на проведення зустрічі через повномасштабне військове вторгнення до України.

Новим місцем матчу за Суперкубок УЄФА-2023 став стадіон "Георгіос Караїскакіс" у грецькому місті Пірей. На цій арені грає свої домашні поєдинки "Олімпіакос". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Минулого сезону "Манчестер Сіті" вперше в історії виграв Лігу чемпіонів. У фіналі колектив Хосепа Гвардіоли видряпав перемогу над міланським "Інтером".

"Севілья" ж стала переможцем Ліги Європи, у фінальному матчі обігравши в серії пенальті італійську "Рому". Андалусійці тріумфували в другому за престижністю єврокубку вже усьоме, таким чином оновивши власний рекорд за перемогами в цьому турнірі.

Де дивитися матч Манчестер Сіті – Севілья

На території України поєдинок за Суперкубок УЄФА між "Манчестер Сіті" та "Севільєю" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Манчестер Сіті" – "Севілья".

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Сіті – Севілья

Абсолютним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Манчестер Сіті". На перемогу "городян" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,44. Нічия – 5,20. Виграш "нервіонців" – 8,50.

На те, що команда Гвардіоли завоює трофей, приймаються ставки з коефіцієнтом 1,22. Підсумковий тріумф "Севільї" – 4,50.

Нагадаємо, чинним володарем Суперкубка УЄФА є мадридський "Реал", який торік обіграв франкфуртський "Айнтрахт".

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