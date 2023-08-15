Манчестер Сіті – Севілья: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА

Текстовий репортаж поєдинку між переможцями Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

У середу, 16 серпня, "Манчестер Сіті" та "Севілья" зійдуться в матчі за Суперкубок УЄФА-2023..

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Георгіос Караїскакіс" у грецькому місті Пірей. На цій арені грає свої домашні поєдинки "Олімпіакос". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Спершу матч між переможцями Ліги чемпіонів та Ліги Європи повинен був відбутися в Казані (Росія), але державу-терористку позбавили права на проведення зустрічі через повномасштабне військове вторгнення до України.

Минулого сезону "Манчестер Сіті" вперше в історії виграв Лігу чемпіонів. У фіналі колектив Хосепа Гвардіоли видряпав перемогу над міланським "Інтером".

над міланським "Інтером". "Севілья" ж стала переможцем Ліги Європи , у фінальному матчі обігравши в серії пенальті італійську "Рому". Андалусійці тріумфували в другому за престижністю єврокубку вже усьоме, таким чином оновивши власний рекорд за перемогами в цьому турнірі.

, у фінальному матчі обігравши в серії пенальті італійську "Рому". Андалусійці тріумфували в другому за престижністю єврокубку вже усьоме, таким чином оновивши власний рекорд за перемогами в цьому турнірі. Чинним володарем Суперкубка УЄФА є мадридський "Реал", який торік обіграв франкфуртський "Айнтрахт".

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Манчестер Сіті" – "Севілья".