"Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" зазнали несподіваних поразок у 7-му турі АПЛ (відео)

Клуби з Манчестера не впоралися з менш іменитими суперниками.

В рамках 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Манчестер Сіті" на виїзді програв "Вулвергемптону" ( 2:1 ), а "Манчестер Юнайтед" вдома поступився "Крістал Пелас" ( 0:1 ).

"Манчестер Сіті" пропустив уже на 13-й хвилині – автоголом відзначився Рубен Діаш. На старті другого тайму "городяни" відігралися – Хуліан Альварес на 58-й хвилині відновив паритет у матчі.

Проте "вовкам" сенсаційно вдалося вирвати перемогу – вирішальний гол на 66-й хвилині забив Хі Чхан Хван.

Для команди Хосепа Гвардіоли це перша поразка в сезоні АПЛ. "Манчестер Сіті" з 18 очками продовжує перебувати на вершині АПЛ, але втратить лідерство, якщо "Ліверпуль" у центральному матчі туру обіграє "Тоттенгем".

"Вулвергемптон" (7 очок) піднявся на 13-те місце в чемпіонаті Англії.

У паралельному поєдинку "Крістал Пелас" здолав МЮ завдяки голу Йоахіма Андерсена на 25-й хвилині.

Після цієї поразки "Манчестер Юнайтед" (9 очок) посідає 10-те місце у турнірній таблиці АПЛ. "Крістал Пелас" (11 балів) перемістився на дев'яту позицію.

Огляд матчу

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