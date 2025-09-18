"Манчестер Сіті" у більшості переміг "Наполі" в першому турі Ліги чемпіонів

"Манчестер Сіті" / © Associated Press

Реклама

"Манчестер Сіті" вдома обіграв "Наполі" в матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 2:0 .

Уже на 21-й хвилині зустрічі італійський клуб залишився в меншості – Джованні Ді Лоренцо отримав пряму червону картку за фол останньої надії.

У другому таймі підопічні Хосепа Гвардіоли скористалися чисельною перевагою. На 56-й хвилині рахунок відкрив Ерлінг Голанд, а на 65-й відзначився Жеремі Доку.

Реклама

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Наполі"

Буде додано незабаром.

У наступному турі найпрестижнішого єврокубка "Манчестер Сіті" на виїзді позмагається з "Монако", а "Наполі" прийме "Спортинг". Обидва матчі відбудуться 1 жовтня.

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.