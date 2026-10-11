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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Манчестер Сіті" у більшості розгромив "Ліверпуль" у центральному матчі туру АПЛ

"Городяни" здобули шосту перемогу поспіль у поточному розіграші чемпіонату Англії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Манчестер Сіті"

"Манчестер Сіті" / © Associated Press

"Манчестер Сіті", який офіційно визнали винним у фінансових порушеннях, на виїзді розгромив "Ліверпуль" у центральному матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 0:3.

У першому таймі команди не забили голів. Після перерви господарі поля залишилися в меншості — на 62-й хвилині другу жовту картку заробив Раян Гравенберх.

Отримавши чисельну перевагу, "городяни" на 65-й хвилині відкрили рахунок у зустрічі — відзначився Ерлінг Голанд. А ще за три хвилини Жеремі Доку подвоїв перевагу гостей.

Крапку в цьому матчі поставив Раян Шеркі, який на 78-й хвилині забив третій м'яч у ворота мерсисайдців.

Огляд матчу "Ліверпуль" — "Манчестер Сіті"

Таким чином, "Манчестер Сіті" здобув шосту перемогу поспіль у поточному розіграші чемпіонату Англії і з 18 очками одноосібно очолює турнірну таблицю. Підопічні Енцо Марески на три бали випереджають найближчого переслідувача — "Арсенал". У "Ліверпуля" 9 пунктів і 9-та сходинка.

У наступному турі "Манчестер Сіті" прийме "Іпсвіч", а "Ліверпуль" на виїзді зіграє з "Брентфордом". Матчі відбудуться 17 жовтня.

Перед цим обидва клуби проведуть поєдинки другого туру основного раунду Ліги чемпіонів: "Манчестер Сіті" 14 жовтня прийме ПСЖ, а "Ліверпуль" того ж дня у гостях позмагається з австрійським ЛАСКом.

Раніше повідомлялося, що український футболіст забив ефектний гол у матчі АПЛ.

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