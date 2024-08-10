"Манчестер Сіті" у драматичній серії пенальті здолав "Манчестер Юнайтед" та виграв Суперкубок Англії

"Манчестер Сіті" обіграв "Манчестер Юнайтед" та став володарем Суперкубка Англії-2024.

Основний час матчу на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті точнішими були підопічні Хосепа Гвардіоли – 7:6.

Першими в цьому поєдинку забили "червоні дияволи" – на 82-й хвилині Алехандро Гарначо влучно пробив у ближній кут після передачі від Бруну Фернандеша.

Однак команда Гвардіоли знайшла сили відігратися – на 89-й хвилині Бернарду Сілва відправив м'яч у дальній кут після пасу з правого флангу від Оскара Бобба.

Згідно з регламентом матчу за Суперкубок Англії, після нічиєї в основний час команди одразу перейшли до серії пенальті.

По п'ять ударів з позначки суперникам не вистачило для того, щоб визначити переможця. У "городян" першим же ударом Бернарду Сілва не переграв Андре Онана, у "червоних дияволів" – четверту спробу не реалізував Джейдон Санчо, програвши свою дуель Едерсону. Причому сам Едерсон пробивав п'ятим і не схибив.

Манчестерські клуби продовжили бити 11-метрові й лише восьмі удари в цій серії пенальті стали вирішальними. У "Манчестер Юнайтед" вище воріт послав м'яч Джонні Еванс, чим "небесно-блакитні" й скористалися – Мануель Аканджі забив ударом під поперечину та приніс "Манчестер Сіті" трофей.

"Манчестер Сіті" усьоме завоював Суперкубок Англії (1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019, 2024).

"Манчестер Юнайтед" залишається рекордсменом за кількістю таких трофеїв – на рахунку "червоних дияволів" 21 перемога у Суперкубку Англії.

У новому розіграші АПЛ команда Гвардіоли в статусі чинного чемпіона стартує 18 серпня виїзним матчем проти "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика. Підопічні Еріка тен Гага 16 серпня приймуть "Фулгем".

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