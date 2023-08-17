"Манчестер Сіті" у серії пенальті здолав "Севілью" та виборов Суперкубок УЄФА (відео)

"Манчестер Сіті" переміг "Севілью" в матчі за Суперкубок УЄФА-2023. Поєдинок на стадіоні "Георгіос Караїскакіс" у грецькому місті Пірей завершився з рахунком 1:1 , а в серії пенальті тріумфували "городяни" – 5:4.

Перший тайм несподівано залишився за іспанським клубом. На 25-й хвилині Юссеф Ен-Несірі високо вистрибнув і головою відправив м'яч у сітку після подачі Маркоса Акуньї з лівого флангу.

У другому таймі команда Хосепа Гвардіоли зуміла відігратися. На 63-й хвилині Коул Палмер завершив ударом головою ідельний навіс Родрі на дальню стійку.

Таким чином, основний час матчу завершився внічию. Згідно з регламентом турніру, команди без екстратаймів одразу перейшли до серії пенальті.

Там влучнішими виявилися гравці "Манчестер Сіті", які реалізували усі свої п'ять ударів. У складі "Севільї" вирішальний 11-метровий не забив Неманья Гудель, влучивши у поперечину.

"Манчестер Сіті" вперше в історії брав участь у Суперкубку УЄФА і з першої ж спроби здобув трофей.

"Севілья" усьоме грала в матчі за Суперкубок Європи. Раніше "нервіонці" ставали володарями трофею лише один раз (2006), зазнавши п'яти поразок (2007, 2014, 2015, 2016, 2020).

Нагадаємо, минулого сезону "Манчестер Сіті" вперше в історії виграв Лігу чемпіонів. У фіналі колектив Хосепа Гвардіоли видряпав перемогу над міланським "Інтером".

"Севілья" ж стала переможцем Ліги Європи, у фінальному матчі обігравши в серії пенальті італійську "Рому". Андалусійці тріумфували в другому за престижністю єврокубку вже усьоме, таким чином оновивши власний рекорд за перемогами в цьому турнірі.

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