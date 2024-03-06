"Манчестер Сіті" вдруге розібрався з "Копенгагеном" і вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Манчестер Сіті" впевнено обіграв "Копенгаген" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 3:1 .

Господарі забили два швидкі голи. Уже на 5-й хвилині Мануель Аканджі злету в центрі штрафного замкнув подачу з кутового від Хуліана Альвареса.

На 9-й хвилині Альварес додав до асисту забитий гол. Аргентинець завдав удару з гострого кута з-за меж штрафного, а воротар гостей Каміль Грабара припустився грубої помилки та випустив м'яч до сітки.

На 29-й хвилині данський клуб скоротив відставання – відзначився Мохамед Ельюнуссі.

Проте підопічні Хосепа Гвардіоли перед перервою забили знову – на 45+3-й хвилині Ерлінг Голанд скористався передачню Родрі до правого флангу штрафного та точно пробив у ближній кут.

У другому таймі голів забито не було. Відтак "Манчестер Сіті", який у першому матчі на виїзді обіграв "Копенгаген" також з рахунком 3:1, тріумфував 6:2 за сумою двох поєдинків і вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Копенгаген"

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 15 березня.

Фінал Ліги чемпіонів-2023/24 відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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