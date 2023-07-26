"Манчестер Сіті" вирвав перемогу над "Баварією" в товариському матчі (відео)

"Городяни" обіграли мюнхенців на зборах в Японії.

"Манчестер Сіті" переміг "Баварію" у контрольному матчі, який відбувся 26 липня на Національному олімпійському стадіон в Токіо. Зустріч завершилася з рахунком 1:2 .

Команда Хосепа Гвардіоли вийшла вперед на 21-й хвилині, коли відзначився Джеймс Макеті.

Мюнхенський клуб відігрався на 81-й хвилині зусиллями Матіса Теля.

Однак останнє слово в цьому поєдинку було за "небесно-блакитними". Гол Емеріка Ляпорта на 86-й хвилині приніс "городянам" перемогу.

Додамо, що зірковий бомбардир англійського клубу Ерлінг Голанд вийшов на поле у перерві, але результативними діями не відзначився.

Огляд матчу

Для "Манчестер Сіті" це був другий матч після виходу з відпустки. У першому спарингу Голанд дублем допоміг "Манчестер Сіті" оформити яскравий камбек і перемогти японський клуб "Йокогама Марінос" (3:5).

"Баварія" також провела два матчі в рамках підготовки до нового сезону. У своїй першій грі мюнхенці рознесли німецький клуб "Роттах-Егерн" з рахунком 27:0.

Нагадаємо, минулого сезону "Баварія" стала переможцем Бундесліги. Своєю чергою, "Манчестер Сіті" оформив требл. "Городяни" стали чемпіонами АПЛ, здобули Кубок Англії та тріумфували в Лізі чемпіонів.

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