"Манчестер Сіті" вирвав перемогу над "Челсі" з Мудриком і пройшов до фіналу Кубка Англії (відео)

"Манчестер Сіті" здолав "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика в півфіналі Кубка Англії. Поєдинок на стадіоні "Вемблі" в Лондоні закінчився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цьому протистоянні команда Хосепа Гвардіоли забила під завісу другого тайму. На 84-й хвилині Бернарду Сілва на дальній стійці відправив м'яч до сітки після того, як воротар "пенсіонерів" Джордже Петрович перервав простріл від Кевіна Де Брейне з лівого флангу.

Мудрик розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на поле на 79-й хвилині, замінивши Ноні Мадуеке.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

У фіналі Кубка Англії "городяни" зіграють з переможцем іншого півфіналу, в якому 21 квітня сильнішого визначатимуть "Манчестер Юнайтед" і представник Чемпіоншипу "Ковентрі Сіті".

Фінал Кубка Англії відбудеться 25 травня на "Вемблі". Чинним володарем трофею є "Манчестер Сіті". Торік команда Гвардіоли у фіналі перемогла "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.

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