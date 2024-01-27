"Манчестер Сіті" вирвав перемогу в "Тоттенгема" та вийшов до 1/8 фіналу Кубка Англії (відео)

"Манчестер Сіті" обіграв "Тоттенгем" у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії. Поєдинок на домашньому стадіоні "шпор" у Лондоні завершився з рахунком 0:1 .

Команда Хосепа Гвардіоли могла виходити вперед уже в дебюті гри, але гол 20-річного норвезького півзахисника Оскара Бобба було скасовано через офсайд після втручання VAR.

Незважаючи на тотальну перевагу "городян" за ударами – 18 проти 1 (у площину воріт – 5:1) та за очікуваними голами (xG) – 2,19 на 0,25, усе могло закінчитися нічийним результатом.

Однак рятівником "небесно-блакитних" став нідерландський захисник Нейтан Аке, який на 88-й хвилині забив єдиний гол у цьому матчі. Після подачі з кутового він вдало зіграв на добиванні, в один дотик відправивши м'яч у ворота.

Цікаво, що "Манчестер Сіті" вперше за шість матчів зумів забити на полі "Тоттенгема". У попередніх п'яти домашніх поєдинках проти команди Гвардіоли "шпори" зберігали свої ворота "сухими".

Тож командам вдалося уникнути перегравання, яке б відбулося в разі нічиєї. "Манчестер Сіті" крокує до 1/8 фіналу, а "Тоттенгем" вибув з турніру.

Огляд матчу "Тоттенгем" – "Манчестер Сіті"

Нагадаємо, саме "Манчестер Сіті" є чинним володарем Кубка Англії. Торік команда Гвардіоли у фіналі перемогла "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.

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