"Манчестер Сіті" впевнено обіграв аутсайдера та впритул наблизився до лідерів АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" переміг "Шеффілд Юнайтед" у домашньому матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 2:0 .

Підопічні Хосепа Гвардіоли забили по голу в кожному з таймів. На 14-й хвилині Родрі вивів "городян" вперед після передачі Філа Фодена.

А на 61-й хвилині Фоден записав до свого активу ще один асист, тоді як голом відзначився Хуліан Альварес.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Шеффілд Юнайтед"

"Манчестер Сіті" (40 очок) піднявся на третє місце в АПЛ, випередивши "Арсенал" українця Олександра Зінченка за додатковими показниками. Лідирують у чемпіонаті "Ліверпуль" та "Астон Вілла" (по 42 бали), однак підопічні Унаї Емері зіграли на один матч більше. "Шеффілд Юнайтед" (9 пунктів) замикає турнірну таблицю.

У наступному турі "Манчестер Сіті" 13 січня на виїзді зіграє проти "Ньюкасла", а "Шеффілд Юнайтед" 21 січня прийме "Вест Гем".

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