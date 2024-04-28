"Манчестер Сіті" впевнено обіграв "Ноттінгем" і дихає у спину "Арсеналу" в боротьбі за титул (відео)

"Городяни" на одне очко відстають від "канонірів", але мають матч у запасі.

"Манчестер Сіті" в гостях переміг "Ноттінгем" у матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 0:2 .

Команда Хосепа Гвардіоли забила у ворота господарів по голу в кожному з таймів. На 32-й хвилині "городян" вивів уперед Йошко Гвардіол.

А на 71-й хвилині Ерлінг Голанд відзначився своїм 21-м голом цього сезону АПЛ. Норвезький форвард став одноосібним лідером бомбардирських перегонів, обійшовши на один м'яч півзахисника "Челсі" Коула Палмера.

Зазначимо, що дві результативні передачі в цьому поєдинку зробив Кевін Де Брейне.

Огляд матчу "Ноттінгем" – "Манчестер Сіті"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Манчестер Сіті" (79 очок) посідає друге місце в АПЛ, поступаючись "Арсеналу" українця Олександра Зінченка одним балом. Водночас, "небесно-блакитні" мають гру в запасі.

"Ноттінгем" (26 очок) залишився на 17-й позиції та всього на один заліковий пункт випереджає "Лутон", який йде в зоні вильоту. До слова, з "лісників" зняли чотири бали за порушення правил фінансового фейрплей.

У наступному турі "Манчестер Сіті" 4 травня прийме "Вулвергемптон", а "Ноттінгем" того ж дня на виїзді зіграє проти "Шеффілд Юнайтед".

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