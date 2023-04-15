"Манчестер Сіті" впевненою перемогою наблизився до "Арсенала" в АПЛ – Голанд повторив рекорд Салаха

"Манчестер Сіті" вдома переміг "Лестер" у матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 3:1 .

Ще до перерви підопічні Хосепа Гвардіоли тричі вразили ворота суперника. На 5-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив Джон Стоунс, якому асистував Родрі.

А потім дублем відзначився нестримний Ерлінг Голанд – норвежець на 13-й хвилині реалізував пенальті, а на 25-й забив уже з гри після передачі Кевіна Де Брейне.

Для 22-річного форварда ці голи стали 31-м і 32-м у поточному сезоні чемпіонату Англії. Таким чином, він повторив рекорд нападника "Ліверпуля" Мохамеда Салаха за кількістю забитих м'ячів в одному 38-матчевому сезоні АПЛ, який був встановлений єгиптянином у кампанії-2017/18.

Голанду залишилося забити ще 3 м'ячі, щоб побити рекорд Алана Ширера та Енді Коула (34 голи) за кількістю голів протягом одного чемпіонату в історії АПЛ.

32 - Erling Haaland has equalled the Premier League record for goals in a 38-game season (32), with only Andrew Cole in 1993-94 (34) and Alan Shearer in 1994-95 (34) netting more in any season overall. Hunting. pic.twitter.com/MCvrfoUuPU — OptaJoe (@OptaJoe) April 15, 2023

Зазначимо, що в другому таймі "лисицям" вдалося забити гол престижу. На 75-й хвилині остаточний рахунок у матчі встановив Келечі Іхеаначо.

Огляд матчу

"Манчестер Сіті" (70 очок) посідає друге місце в турнірній таблиці АПЛ і наблизився до лідера чемпіонату – "Арсенала" українця Олександра Зінченка – на відстань трьох балів. "Лестер" (25 пунктів) йде в зоні вильоту, на 19-й сходинці.

Далі на "городян" чекає матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти "Баварії" та півфінал Кубка Англії з "Шеффілд Юнайтед". Наступний матч у рамках АПЛ команда Гвардіоли проведе 26 квітня вдома проти "Арсенала".

"Лестер" 22 квітня прийме "Вулвергемптон" у поєдинку 32-го туру чемпіонату Англії.

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