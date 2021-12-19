"Манчестер Сіті" встановив рекорд 39-річної давності у АПЛ

Команда Зінченка обійшла "Ліверпуль".
В рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" здобув розгромну перемогу над "Ньюкаслом" у гостьовому матчі - 4:0.
Ця перемога стала для "містян" 34-ю в рамках нинішього сезону.
Завдяки цьому вони побили рекорд "Ліверпуля", встановлений у 1982-му році.
@ManCity have set a new top-division record of 3️⃣4️⃣ wins in a calendar year— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 19, 2021
2021 Man City 34
1982 Liverpool 33
2005 Chelsea 32
2019 Liverpool 31
2009 Man Utd 31
1993 Man Utd 31
1960 Tottenham 31 pic.twitter.com/MWDFggbZDK
- До кінця поточного року "Ман Сіті" проведе в АПЛ ще дві гри – з "Лестером" та "Брентфордом".
- Команда Гвардіоли лідирує у турнірній таблиці АПЛ з відривом від "Ліверпуля" у чотири очки.
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