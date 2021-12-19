"Манчестер Сіті" встановив рекорд 39-річної давності у АПЛ

Команда Зінченка обійшла "Ліверпуль".

В рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" здобув розгромну перемогу над "Ньюкаслом" у гостьовому матчі - 4:0.

Ця перемога стала для "містян" 34-ю в рамках нинішього сезону.

Завдяки цьому вони побили рекорд "Ліверпуля", встановлений у 1982-му році.

@ManCity have set a new top-division record of 3️⃣4️⃣ wins in a calendar year



2021 Man City 34

1982 Liverpool 33

2005 Chelsea 32

2019 Liverpool 31

2009 Man Utd 31

1993 Man Utd 31

1960 Tottenham 31 pic.twitter.com/MWDFggbZDK — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 19, 2021

До кінця поточного року "Ман Сіті" проведе в АПЛ ще дві гри – з "Лестером" та "Брентфордом".

Команда Гвардіоли лідирує у турнірній таблиці АПЛ з відривом від "Ліверпуля" у чотири очки.

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