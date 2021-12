"Манчестер Сіті" встановив рекорд 39-річної давності у АПЛ

@ManCity have set a new top-division record of 3️⃣4️⃣ wins in a calendar year



2021 Man City 34

1982 Liverpool 33

2005 Chelsea 32

2019 Liverpool 31

2009 Man Utd 31

1993 Man Utd 31

1960 Tottenham 31