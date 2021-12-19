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"Манчестер Сіті" встановив рекорд 39-річної давності у АПЛ

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"Манчестер Сіті" встановив рекорд 39-річної давності у АПЛ

Associated Press

Команда Зінченка обійшла "Ліверпуль".

В рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" здобув розгромну перемогу над "Ньюкаслом" у гостьовому матчі - 4:0.

Ця перемога стала для "містян" 34-ю в рамках нинішього сезону. 

Завдяки цьому вони побили рекорд "Ліверпуля", встановлений у 1982-му році.

  • До кінця поточного року "Ман Сіті" проведе в АПЛ ще дві гри – з "Лестером" та "Брентфордом".
  • Команда Гвардіоли лідирує у турнірній таблиці АПЛ з відривом від "Ліверпуля" у чотири очки.

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