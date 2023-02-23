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"Манчестер Сіті" втратив перемогу над "Лейпцигом" у першому матчі плейоф Ліги чемпіонів (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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13
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"Манчестер Сіті" втратив перемогу над "Лейпцигом" у першому матчі плейоф Ліги чемпіонів (відео)

Поєдинок у відповідь відбудеться 14 березня в Англії.

"РБ Лейпциг" і "Манчестер Сіті" зіграли внічию у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок у Німеччині завершився з рахунком 1:1.

"Городяни" вийшли вперед на 27-й хвилині – після передачі Ілкая Гюндогана відзначився Ріяд Марез.

Однак втримати перемогу підопічним Хосепа Гвардіоли не вдалося. На 70-й хвилині Йошко Гвардіол вирвав для "биків" нічию.

  • Поєдинок у відповідь відбудеться у вівторок, 14 березня, в Манчестері.
  • Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 17 березня.

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Дата публікації
Перегляди
13
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