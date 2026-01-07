"Манчестер Сіті" втретє поспіль втратив очки в АПЛ

"Манчестер Сіті" – "Брайтон" / © Associated Press

"Манчестер Сіті" зіграв унічию з "Брайтоном" у домашньому матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 1:1 .

"Городяни" відкрили рахунок наприкінці першого тайму – свій 20-й гол забив найкращий бомбардир поточного розіграшу АПЛ Ерлінг Голанд, який реалізував пенальті.

Однак на старті другої половини зустрічі "чайки" відігралися завдяки влучному удару Каору Мітоми з-за меж штрафного майданчика.

Таким чином, підопічні Хосепа Гвардіоли втратили очки у третьому матчі чемпіонату поспіль. До цього манчестерський клуб зіграв унічию проти "Сандерленда" (0:0) та "Челсі" (1:1).

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Брайтон"

"Небесно-блакитні" з 43 балами посідають друге місце в АПЛ і на 5 пунктів відстають від лідера "Арсенала", який має гру в запасі. "Брайтон" з 29 очками йде на 11-й позиції.

У наступному турі "Манчестер Сіті" 17 січня на виїзді зіграє з "Манчестер Юнайтед", а "Брайтон" 19 січня прийме "Борнмут".

Раніше повідомлялося, що український футболіст забив дебютний гол в АПЛ.