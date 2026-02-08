"Манчестер Сіті" вирвав вольову перемогу над "Ліверпулем" в АПЛ

Ерлінг Голанд / © Associated Press

"Манчестер Сіті" на виїзді обіграв "Ліверпуль" у центральному матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 1:2 .

Перший тайм минув без забитих голів. У другій половині зустрічі мерсисайдці зуміли вийти вперед завдяки розкішному голу Домініка Собослая зі штрафного на 74-й хвилині.

Але на 84-й хвилині "городяни" відігралися – забив Бернанду Сілва, якому асистував Ерлінг Голанд.

А вже у компенсований час підопічні Хосепа Гвардіоли вирвали перемогу – Голанд реалізував пенальті на 90+3-й хвилині.

На 90+10-й хвилині гості могли збільшити свою перевагу, але гол Раяна Шеркі скасували через фол після перегляду відеоповтору.

На 90+13-й хвилині "Ліверпуль" залишився в меншості – пряму червону картку заробив Собослай.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті"

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" (50 очок) посідає другу позицію в турнірній таблиці АПЛ, на 6 балів відстаючи від "Арсенала", який лідирує. "Ліверпуль" (39 пунктів) перебуває на шостому місці.

У наступному турі чемпіонату Англії "небесно-блакитні" приймуть "Фулгем", а підопічні Арне Слота на виїзді зіграють із "Сандерлендом". Обидва матчі відбудуться 11 лютого.