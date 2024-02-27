"Манчестер Сіті" з 5 голами Голанда та 4 асистами Де Брейне розніс "Лутон" у Кубку Англії (відео)

Норвезько-бельгійська зв'язка "городян" сповна познущалася із суперника.
"Манчестер Сіті" розтрощив "Лутон" у матчі 1/8 фіналу Кубка Англії. Поєдинок на стадіоні "Кенілворт Роуд" у місті Лутон завершився з рахунком 2:6.
Героями зустрічі стали зіркові футболісти "городян" Ерлінг Голанд і Кевін Де Брейне. Норвезький форвард забив п'ять голів, а бельгійський півзахисник відзначився 4 результативними передачами.
У першому таймі Голанд тричі вразив ворота господарів після асистів Де Брейне. Перед перервою "Лутон" відповів голом Джордана Кларка, а на старті другого тайму він же оформив дубль.
Проте команда Хосепа Гвардіоли не дозволила новачку поточного сезону АПЛ оформити камбек. Голанд забив свій четвертий м'яч знову після передачі Де Брейне, а потім норвежець відзначився п'ятим голом, але цього разу асистував уже Бернарду Сілва.
Остаточний рахунок матчу на 72-й хвилині встановив Матео Ковачич, забивши гол з передачі Джона Стоунса.
Огляд матчу "Лутон" – "Манчестер Сіті"
Буде додано незабаром.
Таким чином, "городяни" вийшли до чвертьфіналу Кубка Англії та продовжать захищати звання чинного володаря трофею.
Нагадаємо, торік команда Гвардіоли у фіналі Кубка Англії перемогла "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.
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