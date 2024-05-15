"Манчестер Сіті" з дублем Голанда обіграв "Тоттенгем" і впритул наблизився до титулу АПЛ (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли перед заключним туром повернулася на перше місце у чемпіонаті Англії.

"Манчестер Сіті" на виїзді переміг "Тоттенгем" у перенесеному матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Тоттенгем Готспур" у Лондоні завершився з рахунком 0:2 .

Обидва голи команда Хосепа Гвардіоли забила після перерви. На 51-й хвилині рахунок у грі відкрив Ерлінг Голанд після передачі від Кевіна Де Брейне.

Наприкінці зустрічі "городяни" остаточно зняли питання щодо переможця. У компенсований час, на 90+1-й хвилині, Голанд оформив дубль, реалізувавши пенальті.

Для норвезького форварда це 26-й і 27-й голи у нинішньому розіграші АПЛ. Він очолює бомбардирські перегони, на шість м'ячів випереджаючи півзахисника "Челсі" Коула Палмера.

Огляд матчу "Тоттенгем" – "Манчестер Сіті"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" (88 очок) повернувся на перше місце в АПЛ. "Городяни" випереджають "Арсенал" українця Олександра Зінченка на два бали.

Володар чемпіонського титулу визначиться за підсумками заключного туру, матчі якого відбуватимуться паралельно, 19 травня, о 18:00 за київським часом. Команда Гвардіоли прийме "Вест Гем", а "каноніри" вдома зіграють проти "Евертона" українця Віталія Миколенка.

"Тоттенгем" (63 очки) після поразки від "Манчестер Сіті" залишився на п'ятій позиції, втративши шанси поборотися з "Астон Віллою" (68 пунктів) за четверту сходинку та путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

"Шпори" в останньому турі на виїзді позмагаються з "Шеффілд Юнайтед".

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