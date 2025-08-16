"Манчестер Сіті" з дублем Голанда здобув розгромну перемогу в стартовому турі АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" / © Associated Press

"Манчестер Сіті" на виїзді розгромив "Вулвергемптон" у матчі 1-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Молінью" у Вулвергемптоні завершилася з рахунком 0:4 .

У першому таймі "городяни" двічі вразили ворота суперника. На 34-й хвилині рахунок відкрив Ерлінг Голанд, а через три хвилини відзначився новачок команди Тіджані Рейндерс.

У другій половині зустрічі підопічні Хосепа Гвардіоли довели справу до розгрому – на 61-й хвилині Голанд забив свій другий м'яч, оформивши дубль.

А остаточний рахунок у грі на 81-й хвилині встановив ще один літній новачок "небесно-блакитних" Раян Шеркі.

Огляд матчу "Вулвергемптон" – "Манчестер Сіті"

У другому турі АПЛ команда Гвардіоли прийме "Тоттенгем", а "вовки" завітають у гості до "Борнмута", який продав українського захисника Іллю Забарного до ПСЖ. Обидва матчі відбудуться у суботу, 23 серпня.

Минулого сезону "Манчестер Сіті" посів третє місце в АПЛ, а "Вулвергемптон" фінішував 16-м.

Раніше повідомлялося, що "Ліверпуль" вирвав перемогу над "Борнмутом" у матчі-відкритті нового сезону АПЛ.