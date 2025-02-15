"Манчестер Сіті" з хет-триком новачка знищив "Ньюкасл" і увірвався до топ-4 АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" розгромив "Ньюкасл" у домашньому матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестер завершився з рахунком 4:0 .

Героєм зустрічі став єгипетський новачок "городян" Омар Мармуш, який оформив хет-трик, відзначившись голами на 19-й, 24-й і 33-й хвилинах.

У другому таймі команда Хосепа Гвардіоли забила четвертий м'яч у ворота "сорок". На 84-й хвилині остаточний рахунок гри встановив Джеймс Макеті.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Ньюкасл"

Завдяки цій перемозі "Манчестер Сіті" (44 очки) піднявся на четверте місце в АПЛ. "Ньюкасл" (41 бал) опустився на сьому сходинку.

У наступному турі "небесно-блакитні" приймуть "Ліверпуль", а "сороки" вдома зіграють проти "Ноттінгема". Обидва матчі відбудуться 23 лютого.

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